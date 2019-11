Delmenhorst Als eine feministische Plattform zum Austausch, für Diskussionen und um aktiv zu werden wurde im Frühjahr „Feminist Friday“ gegründet. Nach dem ersten halben Jahr ziehen Natascha Priemel und Virginia Sroka-Rudolph aus dem Organisationsteam Bilanz und zeigen sich zufrieden. Nach der Gründung des Kollektivs wollten sie zunächst auf sich aufmerksam machen und herausfinden, was Menschen aus Delmenhorst und Umgebung bewegt und interessiert. „Mit so vielen positiven Rückmeldungen hätten wir nicht gerechnet“, sagte Sroka-Rudolph.

Buchclub im Aufbau

Alleine zum Stammtisch, zu dem „Feminist Friday“ jeden ersten Freitag im Monat um 19 Uhr bei „J.i.M. – Jugend im Mittelpunkt“einlädt, erscheinen regelmäßig 15 bis 25 Leute. Dabei diskutieren die Interessenten an jedem Abend ein bestimmtes Thema. Zuletzt ging es um die Frage „Wie gleichberechtigt ist Delmenhorst?“. Laut Sroka-Rudolph lockt der Stammtisch ganz verschiedene Gäste zwischen 15 und 60 Jahren an. Mit dabei sind Studenten, Schüler, Rentner, Akademiker und Angestellte. Auch Männer sind bei den Veranstaltungen vertreten. „Es kommen dadurch unterschiedliche Blickrichtungen auf Feminismus zustanden“, sagte Priemel.

Darüber hinaus versucht das Kollektiv derzeit einen eigenen Buchclub aufzubauen. Bereits drei Mal kamen die Interessenten zusammen, um Bücher wie „Untenrum Frei“ von Margarete Stokowski zu diskutieren. Auch die Zeitschrift „Emma“ von Alice Schwarzer soll thematisiert werden.

Drei Themen im Fokus

Nach dem ersten halben Jahr haben sich die Verantwortlichen von „Feminist Friday“ nun auf drei Themen geeinigt, die sie in der Stadt in den Blickpunkt rücken wollen. Sie wollen traditionelle Geschlechterrollen aufbrechen, geschlechtsspezifische Gewalt angehen und sich für körperliche Selbstbestimmung einsetzen. „In allen drei Bereichen geht es uns auch um Aufklärung“, erklärte Priemel. „Anhand der Stammtische wollen wir die Themen erarbeiten.“ • Zu einem kostenlosen „Djing Workshop“ lädt „Feminist Friday“ im Rahmen des Projekts „Mitschnitt Delmenhorst“ an diesem Mittwoch, 6. November, von 16 bis 20 Uhr ins Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur ein. Interessenten können dabei ihre Lieblingsmusik als MP3 oder WAV-Datei mitbringen. DJ Miss Da.Point wird dann zeigen, was sie hinter ihren Plattentellern macht. Die Teilnehmerinnen werden zudem lernen, wie sie selber auflegen können.

Im Rahmen der „Nacht der Jugend“ am Freitag, 8. November, veranstalten „Feminist Friday“ zudem mit „Mitschnitt Delmenhorst“ eine Silent Disco ab 18.30 Uhr in der VHS. Der nächste feministische Stammtisch findet am Freitag, 6. Dezember, zum Thema Geschlechtsspezifische Gewalt statt.