Delmenhorst Ein feministischer Online-Talk in lockerer Runde und ohne feste Tagesordnung beginnt am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr. Darüber informiert der Veranstalter, das feministische Kollektiv „Feminist Friday“ aus Delmenhorst, in einer Mitteilung. Die Themen für den Talk bringen die Teilnehmenden selbst mit, heißt es weiter. Wer teilnehmen möchte, kann an femfridaydel@gmail.com eine E-Mail senden oder sich auf Instagram (feministfridaydelmenhorst) oder Facebook (Feminist Friday Delmenhorst) melden. Ein Link zum Talk wird dann zugeschickt.