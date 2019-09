Delmenhorst Am Dienstagnachmittag ist ein 36-Jähriger in Delmenhorst festgenommen worden.

Er steht im Verdacht in der Nacht vom 15. September einen Einbruch in die Elan-Tankstelle in Delmenhorst begangen zu haben. Durch die Vorgehensweise des Täters fiel der Verdacht auf den 36-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte er bereits 2018 ähnliche Taten begangen, für die er zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

Auch in diesem Fall steht er im Verdacht, mit einem zuvor entwendeten Roller gegen die Eingangstür gefahren zu sein, um sie zu öffnen.

Aufgrund eines Haftbefehls in einer früheren Sache wurde der 36-Jährige aufgesucht. Es wurde Beweismaterial gefunden, das auf einen Tatzusammenhang hindeutet. Der Mann, der sich unter einem Bett versteckte, konnte festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Er steht außerdem im Verdacht, in der Nacht zum 23. August einen Einbruch in einen Getränkemarkt an der Bremer Straße verübt zu haben. In beiden Fällen wurden Tabakwaren entwendet.