Delmenhorst Ein streitendes Paar ist am Sonntag, 30. Juni, auf der Dienststelle der Polizei Delmenhorst erschienen. Um 10 Uhr trafen die 28-jährige Frau und der 30-jährige Mann, beide aus Delmenhorst, bei der Dienststelle ein. Beide beschuldigten sich gegenseitig der Beleidigung und auch der Körperverletzung.

Der Streit konnte geschlichtet werden. Die Konsequenzen betreffen vor allem den Mann: Er gab vorerst seine Wohnungsschlüssel ab und wollte bei Bekannten unterkommen. Die eingesetzten Beamten der Polizei Delmenhorst konnten dem 30-Jährigen helfen.

Wie sich herausstellte, war der Mann bereits in der Vergangenheit der Polizei mehrmals aufgefallen: Er war wegen diverser Delikte, zum Beispiel Diebstahl, Raub und Körperverletzung, bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Des Weiteren ist der 30-Jährige bereits von der Staatsanwaltschaft Bremen zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann wurde abschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.