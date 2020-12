Feuer in Delmenhorst: Bewohner melden Brand in Keller rechtzeitig

Delmenhorst Aufmerksame Bewohnerin eines Mehrparteienhauses an der Bürgermeister-Koch-Straße in Delmenhorst haben am Dienstag gegen 7.45 Uhr einen Kellerbrand gemeldet. Die Delmenhorster Feuerwehrkräfte löschten dort eine brennende Matratze. Personen wurden nicht verletzt und es entstand auch kein Sachschaden. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen hierzu laufen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 0 42 21/15 590 in Verbindung zu setzen.