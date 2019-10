Delmenhorst Ein Asia-Imbisswagen ist am Montagnachmittag im Hermannsweg in Delmenhorst ausgebrannt. Gegen 14.55 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Hasbergen zu dem Brand aus. Laut der Polizei Delmenhorst wollte jemand eine Reispfanne in dem Imbisswagen für den privaten Gebrauch kochen. Dabei erhitzte sich das Fett so stark, dass eine Stichflamme entstand. Der Wagen fing daraufhin Feuer und brannte bis auf das Fahrgestell nieder.

An einem angrenzenden Gebäude entstand ein geringfügiger Schaden. Dabei sind Teile des Kunststoffs an den Fenstern geschmolzen. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand.

Für die Löscharbeiten wurde die Bremer Heerstraße in Delmenhorst zeitweise vollgesperrt.