Delmenhorst In einem Mehrfamilienhaus in der Pommernstraße in Delmenhorst brannte am Montagabend eine Matratze, teilt die Polizei mit. Die Bewohner löschten das Feuer, bevor es sich ausbreiten konnte. Sie blieben unverletzt. Die Polizei hatte benachbarte Wohnungen evakuiert, nach einigen Minuten konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnung. Die Brandursache ist unklar.