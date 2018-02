Delmenhorst Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Freitagabend eine selbst gebaute Gartensauna in der Delmenhorster Schildstraße in Brand. Dabei griffen die Flammen auf einen angrenzenden Holzschuppen sowie auf die hölzerne Garagenüberdachung über.

Das Übergreifen auf das angrenzende Mehrfamilienhaus konnte durch die Löscharbeiten der Feuerwehr Delmenhorst verhindert werden. Vorsorglich wurden die Hausbewohner jedoch evakuiert, Verletzte gab es nicht. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.