Delmenhorst In unmittelbarer Nähe einer Tankstelle ist am Silvesterabend gegen 21.20 Uhr ein Schuppen in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst in Brand geraten. Laut Augenzeugen war eine hohe Rauchwolke weithin sichtbar.

Wie die Polizei in Delmenhorst auf Nachfrage erklärt, gab es zunächst die Vermutung, im Schuppen könnten Gasflaschen gelagert sein. Das bestätigte sich aber nicht. Der Nahbereich des Einsatzortes wurde dennoch evakuiert. Später wurden im Brandobjekt lediglich Spraydosen gefunden.

Die Bewohnerin eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses wurde wegen Kreislaufschwäche behandelt, weiter gibt es keine Verletzten zu beklagen.

Gegen 22.30 Uhr waren auch die Nachlöscharbeiten abgeschlossen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.