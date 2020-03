Feueralarm In Delmenhorst: Kleiner Brand sorgt für großen Einsatz

Delmenhorst Ein in Brand geratener Mülleimer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Langen Straße hat Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmittag in Alarmbereitschaft versetzt. Durch die daraus resultierende Hitzeentwicklung wurde die Glasscheibe der Balkontür sowie die Kunststoffverkleidung neben der Balkontür beschädigt. Für Löscharbeiten wurde die Berufsfeuerwehr Delmenhorst mit 20 Personen eingesetzt. Ein 39-jähriger und eine 26-jährige Bewohnerin erlitten Rauchgasvergiftungen. Wegen der Löscharbeiten wurde die Lange Straße kurzzeitig gesperrt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.