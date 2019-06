Delmenhorst Drei Mal sind am Freitagabend in kurzer Zeit Anrufe bei der Delmenhorster Feuerwehr eingegangen, bei denen Anwohner brennende Papiercontainer meldeten. Das teilt die Polizei mit. Ein Containerbrand an der Liegnitzer Straße wurde um 23.20 Uhr gemeldet, zwei weitere brannten wenig später in der Görlitzer Straße. Gegen 23.35 Uhr wurde der Brand eines Papiercontainers in der Jägerstraße gemeldet. Alle Brände wurden durch die Berufsfeuerwehr gelöscht, drei Container waren völlig zerstört. Einer 35-jährigen Anwohnerin, die den Brand in der Liegnietzer Straße gemeldet hatte, war eine Frau aufgefallen, die sich verdächtig am Papiercontainer zu schaffen gemacht hatte. Sie nahm die Verfolgung der Unbekannten auf. Die Frau, eine 64-Jährige aus Delmenhorst, konnte somit durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.