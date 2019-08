Delmenhorst Durch einen technischen Defekt ist ein Wäschetrockner im Keller eines Einfamilienhauses an der Annenheider Straße in Delmenhorst in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses wurden am Donnerstag gegen 20.15 Uhr durch Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam und konnten das Haus eigenständig verlassen.

Wie die Polizei mitteilte, löschten die Berufsfeuerwehr Delmenhorst sowie die Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst Süd den Brand und belüfteten im Anschluss das Wohnhaus aufgrund des starken Rauchgeruches. Die Bewohner des Hauses wurden für die Nacht bei Nachbarn aufgenommen. Hauptsächlich betroffen von dem Brand ist der Keller. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt.