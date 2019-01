Delmenhorst Zu einem Wohnungsbrand musste die Feuerwehr Delmenhorst am Montag, 11.43 Uhr, ausrücken. In der Düsternortstraße kamen den eingesetzten Kräften der Polizei und Feuerwehr schon mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses entgegen, die einen Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss gemeldet hatten. Tatsächlich war ein Topf mit Essen auf dem Herd in Brand geraten und sorgte so für eine erhebliche Rauchbildung.

Die Feuerwehr betrat die Wohnung unter Atemschutz, nahm das Essen vom Herd und sorgte für eine Belüftung.

Die Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Delmenhorst waren mit vier Fahrzeugen und etwa 22 Kameraden am Brandort eingesetzt. Die Bewohnerin, eine Mutter, war mit ihren zwei Kindern rechtzeitig aus der Wohnung geflüchtet. Sie wurden ambulant im Rettungswagen untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nach Angaben vor Ort nicht erforderlich. Der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bei der Bewohnerin bewahrheitete sich nicht.

Neben dem Rettungswagen ist auch ein Notarzteinsatzfahrzeug in die Düstern­ortstraße geschickt worden. Der Einsatz war gegen 12.20 Uhr beendet.