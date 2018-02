Delmenhorst Vieles ist möglich, nichts bis jetzt beschlossen bezüglich der Nachnutzung des alten Gebäudes der Ortsfeuerwehr Hasbergen. „Wer Nutzungsideen hat, kann sich an mich oder an Herrn Langnau von der Wirtschaftsförderung wenden“, sagte Stadtbaurätin Bianca Urban am Dienstag im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr. Der Neubau des Feuerwehrhauses in Hasbergen macht Fortschritte. Bereits im Sommer könnte der Umzug erfolgen.

In der Einwohnerfragestunde meldete sich ein Bürger zu Wort, der Interesse an einer Nutzung des Gebäudes zu Wohnzwecken anmeldete. Dem erteilte die Stadtbaurätin allerdings eine Absage: „Eine hundertprozentige Privatisierung kann ich mir nicht vorstellen.“ Ein Verkauf des Gebäudekomplexes käme indes schon in Frage, wenn denn zumindest eine teilweise Nutzung für den Gemeinbedarf, etwa als dörflicher Treffpunkt, als Ausflugsziel mit Gastronomie – angedacht worden ist auch eine Gasthaus-Brauerei –, als Domizil der Jugendfeuerwehr oder als Außenstelle für den Rettungsdienst sichergestellt werden würde.

Der 1927 errichtete Altbauteil des Feuerwehrhauses mit der Gerätewart-Wohnung, dem Schlauchturm und einer Garage steht unter Denkmalschutz. Hieraus können sich Einschränkungen im Hinblick auf die zukünftige Nutzung der Immobilie ergeben. Die 1994 errichtete Erweiterung mit weiteren Zweckräumen und ausgebautem Dachgeschoss sowie der Fahrzeug- und Ausrüstungsgarage ist nicht denkmalgeschützt.

Aufgrund der nahe gelegenen Hasberger Wassermühle und dem entsprechenden Vereinsgelände des Kanu-Vereins wäre es laut Urban denkbar, dass auch das alte Feuerwehrhaus durch Vereine mit einem begrenzten gastronomischen Angebot genutzt wird. Eine nächtliche Nutzung hält die Stadtbaurätin wegen der Lärmemissionen für problematisch. Aus diesem Grunde müsste man sich womöglich auch von der Idee der Außengastronomie verabschieden, „obwohl die Lage an der Delme dafür prädestiniert wäre und die Besonderheit des Ortes herausstellt“.

Für die Nachnutzung als Dorfgemeinschaftshaus oder für die Gastronomie könnte die Stadt Fördermittel beantragen, hieß es weiter.