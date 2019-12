Delmenhorst Ein 81-Jähriger Mann aus Delmenhorst ist am Mittwoch Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann in der Tannenbergstraße an der Haustür des Mannes und gab vor, dass sein fünfjähriger Sohn seinen Ball in den Garten des 81-Jährigen geschossen hätte. Als der Bewohner zusammen mit dem unbekannten Mann und dem Kind nach dem Ball schaute, betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete Bargeld. Erst am nächsten Tag stellte der Delmenhorster das Fehlen des Geldes fest.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, insbesondere ältere Menschen auf diese Maschen zu sensibilisieren. Die oftmals schauspielerisch begabten Eindringlinge verwenden im Grunde nur ganz wenige Tricks, zu denen sie sich aber immer neue Varianten einfallen lassen. So treten sie in ganz unterschiedlichen Rollen auf. „Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung“, appelliert die Polizei an die Bevölkerung. „Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.“