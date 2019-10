Delmenhorst Eine 79-Jährige Delmenhorsterin ist am Donnerstag Opfer eines Trickdiebstahl geworden. Ein bislang unbekannter Mann sprach sie gegen 11.40 Uhr in der Straße Am Knick an und bat sie, zwei Euro für ihn zu wechseln. Während die 79-Jährige nach passendem Kleingeld in ihrer Geldbörse suchte, stahl der Mann Geld aus dem Scheinfach. Er erbeutete 155 Euro.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

• etwa 1,70 Meter groß

• füllige Figur

• gepflegtes Aussehen

• etwa 50 Jahre alt

• leicht gewelltes gräuliches Haar

• mittelbraune Glattlederjacke

• vermutlich osteuropäische Herkunft

Wer zu diesem Zeitpunkt einen Mann in Tatortnähe gesehen hat, auf den die Beschreibung zutrifft, wird gebeten, sich unter Tel. (04221) 1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen