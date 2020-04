Finanzen: Commerzbank will Online-Angebote weiter ausbauen

Delmenhorst Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung in Delmenhorst fortsetzen können. Im Privatkundengeschäft der Filiale stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 14,8 Prozent auf 201,6 Millionen Euro. Insgesamt wurden 300 neue Kunden hinzugewonnen. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Michael Eilers, Marktbereichsleiter der Commerzbank in Delmenhorst. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Das werden wir weiterhin anbieten.“

Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden einerseits zu schaffen, auf der anderen Seite sorgte es für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So wurden 2019 Immobilien in Höhe von 19,9 Millionen Euro neu finanziert. Damit wuchs das Baufinanzierungsvolumen um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit September 2019 bietet die Commerzbank auch eine „grüne“ Baufinanzierung an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt. Ratenkredite waren im vergangenen Jahr ebenfalls stark gefragt. Hier wurden in Delmenhorst 2,8 Millionen Euro neu vergeben, ein Plus von 6,1 Prozent auf das Ratenkreditvolumen. Das Gesamtkreditvolumen wuchs im Privatkundengeschäft der Filiale um 15,3 Prozent auf 89,9 Millionen Euro.

Mit Blick in die Zukunft machte Eilers deutlich, dass die Commerzbank, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, ihre mobilen Angebote weiter ausbauen wird. „Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent.“ In Delmenhorst liegt der Anteil der Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 51 Prozent. Durch die Devise „mobile first“ solle den Kunden das Leben noch einfacher gemacht werden: Bis Ende 2023 sollen alle Produkte über die App erreichbar sein. Dennoch soll auf die persönliche Beratung nicht verzichtet werden, betonte Eilers.

Zurzeit beschäftigen die Corona-Krise und deren wirtschaftliche Auswirkungen die Kunden. Die Beratung laufe nun zwar anders, aber „wir sind ja trotzdem für unsere Kunden da“, sagte Eilers. Man müsse sich immer wieder auf neue Entwicklungen einstellen. Die Beratungen laufen nun per Telefon oder E-Mail. „Wir bekommen positives Feedback, weil die Kunden froh sind, dass das überhaupt noch stattfinden kann“, erzählte Eilers. Gerade jetzt sei die Beratung im Finanzbereich eben besonders wichtig.

In der Delmenhorster Filiale gibt es eine weitere Besonderheit neben Corona: die Auswirkungen eines Wasserschadens. Kasse und Kundenhalle bleiben deswegen weiterhin geschlossen. Für diejenigen, die ihre Bankgeschäfte nicht online oder telefonisch erledigen können, ist die Filiale über den Seiteneingang per Klingel erreichbar.