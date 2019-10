Delmenhorst Die Städtische Galerie Delmenhorst lädt im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Fenstermalerei“ von Fredrik Værslev am Sonntag, 20. Oktober, zur letzten Führung ein. Um 14 Uhr bietet Regina Ungethüm-Meißner eine Führung zur Geschichte vom Haus Coburg. Um 15 Uhr zeigt die Galerieleiterin Dr. Annett Reckert die Ausstellung, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist an diesem Sonntag frei.

Mit seinen großformatigen Werken erforscht der Norweger Fredrik Værslev das, was die Malerei aushalten kann. Das bedeutet, dass er seine Leinwände diversen Behandlungen aussetzt – unter anderem dem Einfluss von Wind und Wetter. Neben traditionellen und industriellen Verfahren, die dabei zum Einsatz kommen, nutzt der Künstler auch Alltagsgeräte.

An dem Finissage-Tag bietet Regina Ungethüm-Meißner, neue Vorsitzende des Freundeskreises Haus Coburg, eine Führung zur Geschichte des Hauses unter dem Titel „Lebendiges Haus Coburg – einst und jetzt“ an. Ungethüm-Meißner ist Wirtschaftswissenschaftlerin und erfahrene Stadtführerin, heißt es weiter. Sie erzählt vom Bauherrn Dr. Hermann Coburg und dem Architekten Heinz Stoffregen. Auch die Familie Coburg wird als eine Delmenhorster Familie bis hin zur Galeriegründung beleuchtet. Reckert übernimmt an diesem Punkt die Führung und schlägt einen Bogen zur aktuellen Ausstellung. Hier bekommen Besucher einen Einblick in das norwegische Atelier des Künstlers sowie in die Entstehung der Ausstellung.

Im Anschluss können die Gäste in der Remise des Hauses Coburg mit Aneta Palenga die Ergebnisse des Malereisommers anschauen. Dort haben Besucher des Hauses zusammen eine Reproduktion von Fredrik Værslevs 16 Meter langen Gemälde „Ohne Titel (sunset)“ geklebt, heißt es in der Ankündigung. Auch die Gäste der Finissage können daran teilhaben. „Wer Lust hat, kann selbst Hand anlegen und ein weiteres Blatt kleben. Außerdem eignet sich die Arbeit hervorragend als Selfie-Kulisse“, heißt es in der Ankündigung.