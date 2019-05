Firma Oberheide insolvent

Delmenhorst Über das Vermögen der Bosch-Service Werner Oberheide GmbH in Delmenhorst ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen kann die Schulden bei seinen Gläubigern nicht mehr bezahlen. Nach Informationen des Amtsgerichts müssen die Gläubiger nun ihre Forderungen bis zum 22. Juli anmelden. Die Firma Oberheide mit 19 Mitarbeitern hatte Anfang März Insolvenz angemeldet. Grund hierfür war eine wirtschaftliche Schieflage. „Das war der Marktlage geschuldet. Die Branche ist allgemein am kriseln“, sagt der Insolvenzverwalter.

Die Gläubigerversammlung vor dem Insolvenzgericht folgt am Donnerstag, 15. August, in der Nebenstelle des Gerichts, Cramerstraße 183 in Delmenhorst. Bei der Versammlung ist der Insolvenzverwalter anwesend und prüft die angemeldeten Forderungen.