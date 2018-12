Delmenhorst „Attraktive und hochwertige Wohnbaugrundstücke“ können nach Vorstellung der Stadt Delmenhorst zukünftig im Neubaugebiet „Am Heidkamp“ entstehen. Dafür soll der Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr in seiner Sitzung dem Rat am Dienstag, 11. Dezember, die Änderung des Flächennutzungsplanes empfehlen. Zuvor war die Grünfläche als potenzielle Erweiterung für den Friedhof in Bungerhof vorgesehen gewesen. Da diese nicht benötigt wird, will die Stadt dort ein neues Baugebiet ausschreiben.

Mit ihren Plänen stößt die Verwaltung allerdings auf Kritik. „Am Heidkamp“ liegt im Außenbereich und sei deshalb besonders schützenswert, sind sich Dr. Yvonne Ingenbleek vom Nabu Delmenhorst und Ratsfrau Eva Sassen für das Bürgerforum/Neue Wege einig. „Die Stadt bietet demnächst rund 300 Grundstücke für Einfamilienhäuser auf circa 50 Hektar Land an – ohne die Fläche ,Am Heidkamp’. Aus weiteren Vorlagen geht noch einmal die gleiche Baufläche hervor, also insgesamt etwa 100 Hektar“, weist Ingenbleek darauf hin, dass die Baubedarfe auf andere Weise ausreichend gedeckt seien.

Es sollen zunächst die Entwicklung neuer Baugebiete im Innenstadtbereich und die Prognosen hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung abgewartet werden. Zudem sei eine Inanspruchnahme einer dem Heidkamp vergleichbaren Außenbereichsfläche von der Verwaltung jüngst abgelehnt worden, da es ausreichend Baugebiete in der Stadt geben würde.

Mehr als 1000 Delmenhorster hätten sich laut Sassen mit ihrer Unterschrift „Gegen Bauen im Außenbereich“ ausgesprochen. „Die große Mehrheit der Unterzeichner lebt über die ganze Stadt verteilt. Die Bürger wollen Renovierungen und Bauen im Bestand, statt verkommende, leere Häuser – die Bürger wollen den Schutz der Natur“, erklärt die Ratsfrau.