Delmenhorst Ein Flohmarkt von Frauen für Frauen: Zum sechsten Mal organisiert die Familien-Bildungsstätte Delmenhorst/Oldenburg-Land (EFB) den Kleiderflohmarkt „Tausendschön“ im Gemeindezentrum. Entstanden ist die Idee dazu vor sieben Jahren. „Wir hatten jahrzehntelang einen Baby- und Kinderflohmarkt“, erklärt Birte Rüder vom Vorstand des Fördervereins. Der war irgendwann nicht mehr so gut besucht – etwas Neues musste her.

Entstanden ist daraus der Flohmarkt von Frauen für Frauen. Angeboten werden Kleidung, Schmuck, Taschen und vieles mehr. In diesem Jahr sind 38 Ausstellerinnen dabei. „Es gibt immer eine Warteliste“, so Rüder.

Trotzdem sind neben „alten Hasen“ auch immer neue Gesichter dabei und ganz verschiedene Anbieterinnen. Von 20- bis 70-jährigen Frauen sind verschiedene Altersklassen vertreten.

Eine Besonderheit dieses Flohmarkts: Es gibt Umkleidekabinen. Mit großen Garderobenwänden können Bereiche abgesteckt werden, dort stehen auch Spiegel bereit. „Da beraten sich die Frauen auch mal gegenseitig“, auch, wenn sie sich gar nicht kennen, erzählt Rüder.

Häufig gebe es Anfragen, ob es nicht noch einen zweiten Flohmarkt im Herbst geben könnte, sagt Christine Peters, Leiterin der EFB. „Aber wir sind nur ein kleiner Verein.“ Da die Veranstaltung ehrenamtlich organisiert werde, sei dies schwierig. „Wir machen das lieber ordentlich.“ Dem stimmt Rüder zu: „Es soll etwas besonderes bleiben – und das ist es jedes Mal.“

Neben den Verkaufsständen gibt es eine Caféteria, in der Kaffee, Kuchen und Brötchen verkauft werden. Von den Teilnehmerinnen erheben die Veranstalter eine Standgebühr von neun Euro. Der Erlös daraus fließt in die Arbeit der Familienbildungsstätte. Im vergangenen Jahr sind beim Flohmarkt rund 560 Euro zusammengekommen.

Die Einnahmen werden ganz unterschiedlich genutzt, häufig jedoch für die Ausstattung. Da gehe der Etat gegen null. Von den Erlösen und mit Unterstützung des Fördervereins konnte bisher zweimal die Küchenzeile erneuert werden, der Anlaufpunkt jeder Gruppe. Als nächstes steht der Gymnastikraum an. Gefördert werden auch Kursgebühren für Menschen, die diese nicht zahlen können.

• Gestöbert werden kann am Samstag, 30. März, von 10 bis 13 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum an der Lutherstraße 4.