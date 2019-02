Delmenhorst Zum Start in den März geht es wieder los: An diesem Sonntag, 3. März, findet zum ersten Mal in diesem Jahr bei Zurbrüggen in Delmenhorst ein riesiger Flohmaxx statt.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr kann hier jeder, der etwas verkaufen möchte, ohne Voranmeldung teilnehmen. Die Standvergabe beginnt ab 6 Uhr vor Ort an der Seestraße.

Zahlreiche Händler aus Delmenhorst und der Umgebung werden das riesige Gelände in einen bunten Basar verwandeln und mit ihren Ständen ein großes Angebot unterbreiten. Typischen Trödel, wie Haushaltsgegenstände aller Art, Secondhand-Kleidungen, Bücher, aber auch Sammlerobjekte, Antiquitäten und viele andere Raritäten werden erhältlich sein.

Groß und Klein, Jung und Alt, Sammler und Schnäppchenjäger haben hier die Gelegenheit, ihr Geschick beim Handeln unter Beweis zu stellen und bei einigen Produkten zuzuschlagen.

„Wir wünschen allen Beteiligten einen erlebnisreichen und erfolgreichen Tag“, teilten die Organisatoren im Vorfeld mit. Zahlreiche Verzehrstände runden die Veranstaltung ab. „Sie machen den ersten Flohmaxx zu einem lohnenswerten Ausflugsziel für die gesamte Familie.“

Weitere Informationen und Termine erhalten Interessierte vom Veranstalter, Telefon 04402/863840 und im Internet unter www.flohmaxx.de.