Delmenhorst Vom Fördertopf der Landesregierung profitiert auch die Stadt Delmenhorst. Es werden vier Haltestellen im Stadtgebiet grunderneuert. Die voraussichtlichen Gesamtkosten belaufen sich auf rund 160 000 Euro. Die Stadt Delmenhorst erhält durch die Förderung des Landes etwa 120 000 Euro für die Erneuerung der vier Haltestellen.

Die SPD-geführte Landesregierung fördert in diesem Jahr mit über 95 Millionen Euro 328 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr. „Die Sicherung der Mobilität und des öffentlichen Personennahverkehrs sind ein Kernanliegen von uns Sozialdemokraten und trägt zudem in Zeiten des Klimawandels entscheidend zum Klimaschutz bei“, erklärte dazu der Delmenhorster Landtagsabgeordnete Deniz Kurku.

Im Vergleich zum Vorjahr sei ein neuer Höchststand an Förderprojekte erreicht, sagte Kurku: „Das Gesamtvolumen zeigt, dass die Landesregierung deutlich in die Infrastruktur investiert und die Lebensqualität und Attraktivität nachhaltig fördert. Wir machen Niedersachsen weiter mobil und werden zukünftig unsere Bemühungen intensivieren. Dies wird auch in Delmenhorst spürbar.“

Angesichts der Förderung zeigte sich Hans-Ulrich Salmen, Geschäftsführer der Stadtwerkegruppe, zufrieden: „Ich finde es toll, dass das Land den Ausbau des ÖPNV unterstützt. Ich hoffe, dass dies auch weiter erfolgt, wenn wir die Wartehallen mit Dachbegrünung bestücken.“