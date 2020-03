Delmenhorst Ein ernstes Thema bunt und abwechslungsreich in Szene gesetzt: Das hat die Fotogruppe „Natürlichter“ von Kai Kinghorst. 22 Fotocollagen mit dem Thema „Insekten – für uns lebenswichtig“ stellt die neunköpfige Gruppe in der Volksbank Delmenhorst-Schierbrok an der Mühlenstraße 146 aus.

Zu sehen sind die Fotos in der ersten Etage der Zentrale. Bei der Eröffnung sagte Verbandsvorsteher des Entwässerungsverbandes Stedingen und Ortslandvolksvorsitzender von Lemwerder/Bardewisch, Bernd Döhle: „Es gibt viel zu verbessern in der Natur.“ Viele Menschen würden Blühstreifen anlegen. „Die sind dann aber kein Selbstläufer, sondern müssen auch gepflegt werden.“

Eigentlich wollte die Fotogruppe Horizonte fotografieren. „Das passte dann aber nicht zu unserer Gruppe“, sagt Kai Kinghorst, der Fotografiekurse in der Volkshochschule gibt. Über einen Kurs haben sich auch die Gruppenmitglieder kennengelernt und daraus die Gemeinschaft gegründet. „Dann haben wir uns dazu entschieden, Kulturlandschaften mit Insekten abzulichten“, sagt Kinghorst. Die Gruppe will auf das Problem des Insektensterbens aufmerksam machen und für ein besseres Verständnis werben.

In den Collagen sind teilweise drei oder vier Bilder zusammengefasst, die sich ergänzen oder einen Kontrast darstellen. „Beim Fotografieren war es wichtig, die Eigenarten der einzelnen Insekten zu kennen und im richtigen Moment abzudrücken“, betont Kinghorst.

Anschauen kann man sich die Fotos montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr und dienstags und donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr in der Volksbank in Delmenhorst.