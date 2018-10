Delmenhorst Der Ausflug auf den 1971 abgerissenen Delmenhorster Gasometer hat sich in Edwin Farrs Gedächtnis eingebrannt. „Erst diese Wendeltreppe – und dann stand ich da oben. Ich bin nicht gerade schwindelfrei“, erzählt der 80-Jährige. Für den halsbrecherischen Aufstieg wurde er entschädigt – mit Fotografenglück. Die Sonne stand richtig, ein Güterzug kreuzte den Bildausschnitt. Es entstand, aus gut 50 Metern Höhe, das Bild der damals noch in Betrieb befindlichen Nordwolle.

Dieses Foto und noch über 60 weitere großformatige Kleinbild-Farbaufnahmen von Edwin Farr aus dem Delmenhorst der 60er und 70er Jahre sind ab sofort in einer Ausstellung in der Delmenhorster Stadtbücherei im City-Center zu sehen. Die Ausstellung „Delmenhorst – Impressionen einer Stadt der 60er und 70er Jahre, Stadt und Natur im Wandel“ kann bis zum 17. November in der Bücherei zu deren Öffnungszeiten besucht werden. „Ich wünsche mir, dass vor allem die Älteren, die sich noch erinnern können, wie Delmenhorst damals ausgesehen hat, die Ausstellung besuchen werden“, sagte Farr bei der Vorab-Besichtigung.

Auf einem anderen Foto ist die einst noch von Autos befahrene Lange Straße zu sehen. Auch das einstige Delmenhorster Krankenhaus auf der Burginsel hat Farr im Bild festgehalten. Erinnerungen werden wach...

Zwischen all den urbanen Motiven entdeckt der Betrachter aber auch immer viel Natur. Denn immer wieder hat es den Hobbyfotografen in die Graft gezogen. Die Parkanlage inmitten der Stadt sei ein Kleinod, dass die Delmenhorster viel zu wenig zu schätzen wüssten, sagt Farr. Und überhaupt: „Dass Delmenhorst schlechtgeredet wird, ärgert mich seit Jahrzehnten. Mein Ziel war immer, den Delmenhorstern das Schöne an ihrer Stadt zu zeigen.“

Edwin Farr hat ein Flüchtlingsschicksal. Im Jahr 1945 hatte es die bis dato in Polen lebende Familie nach Delmenhorst verschlagen, er war damals sieben Jahre alt. Farr erlernte den Klempner- und Installateurberuf, danach war er zwei Jahre lang im Flugzeugbau in Lemwerder tätig. Als Zivildienstleistender kam er mit dem Krankenpflegeberuf in Berührung und sattelte noch einmal um. Diesen Beruf übte er 38 Jahre lang, bis 2001, in der Unfallambulanz des städtischen Klinikums aus.

Zum Hobby Fotografie kam Farr auch dank der Delmenhorster Volkshochschule. Deren damaliger Leiter hatte ihm eines Tages angeboten, eine Bild-Reportage über die Stadt zu machen. Die Leidenschaft Fotografieren hat den Delmenhorster zwei Jahrzehnte lang nicht mehr losgelassen. „Ein gutes Bild ist eines, das einen fesselt und lange in der Erinnerung haften bleibt“, sagt er.