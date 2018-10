Delmenhorst Stolz halten die zwölf Gewinner ihre Fotografien in die Höhe. Darauf abgebildet sind einige der schönsten Gebäude in der Umgebung, die mit dem richtigen Licht tolle Motive abgegeben haben. Diese Bilder waren beim Fotowettbewerb der Volksbank unter dem Motto „Architektur in Delmenhorst und Ganderkesee“ unter 222 Einsendungen als beste ausgewählt worden. „Wir finden es toll, vielen Menschen mit den Bildern eine große Freude zu machen“, sagte Katja von Elbwart, die für die Auswahl der Bilder zuständig war, an der auch alle 80 Volksbank-Mitarbeiter teilnahmen.

Gewonnen haben folgende Hobbyfotografen: Birgit Benjamins, Irmtraut Egert, Florian Hainken, André Kempermann (2x), Frank Saffari (2x), Carola Schewe-Kinder, Jens Schmidt, Sebastian Schwigon, Uwe Schrader und Margrit Timmermann. Alle Sieger erhielten ein Preisgeld in Höhe von 50 Euro. Zudem werden die Bilder in einem exklusiven Kalender abgedruckt, den Volksbank-Kunden in limitierter Auflage erhalten können.