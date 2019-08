Delmenhorst Der Partnerschaftskreis für die französische Stadt Allonnes hat einen neuen Vorsitzenden: Martin Westphal. Der Leiter der Volkshochschule (VHS) in Delmenhorst folgt auf Frederike Kolbe, die beruflich vollständig nach Frankreich wechselte und deshalb den Vorsitz abgab. In der vergangenen Sitzung des Partnerschaftskreises wurde Westphal als Nachfolger einstimmig gewählt.

Der 60-Jährige hat bereits viele Bezüge zu Frankreich und zur französischen Sprache. Wie steht es um seine Französischkenntnisse? „Ich bleibe dran“, sagt Westphal. Vergangenes Jahr bestand er die Sprachprüfung für das Niveau B2 (Fortgeschritten), vorher besuchte er Sprachkurse in den französischen Städten Amboise und Bordeaux.

Bereits während seines Studiums verbrachte Westphal ein Semester an der Universität in Louvain-la-Neuve im französischsprachigen Teil Belgiens. 2012 absolvierte er zudem eine mehrmonatige Weiterbildung mit dem Schwerpunkt „Europa sowie Institutionen und Aufgaben der Europäischen Union“ in Brüssel.

Segeltörn in der Bretagne

Auch die Hauptstadt Frankreichs besuchte Westphal bereits. „Vor einigen Jahren verbrachte ich einmal vier Wochen in Paris.“ Insgesamt gibt es aber ein Gebiet im französischsprachigen Raum, in welchem er sich am wohl-sten fühle, das ist die Bretagne. „Dort habe ich bei einem Segeltörn mitgemacht“, erzählt der 60-Jährige.

Im Partnerschaftskreis Allonnes engagiert sich Westphal seit rund zwei Jahren. In dieser Zeit hat er unter anderem den Impuls für eine neue Kooperation im sozialen Bereich gegeben. So wurde eine Hospitationswoche in Frankreich angesetzt, bei der sich die Vertreter der Städte über quartiersbezogene Gesundheitsbildung austauschen werden. Das Projekt sei noch im Aufbau, nähere Informationen würden folgen.

Die Partnerschaft mit Allonnes besteht offiziell seit 1976. Neben den schon bestehenden Austauschprojekten, wie zwischen Musik- oder Theatergruppen, will der neue Vorsitzende die Partnerschaftsarbeit um weitere Projekte ergänzen. „Wichtig finde ich es, vor allem junge Menschen zu motivieren, sich für diesen Austausch zu begeistern“, sagt Westphal. Der Kontakt zu Sportvereinen, Schulen und anderen Institutionen solle wiederbelebt werden.

Abstecher nach Allonnes

Da Martin Westphal noch nicht selbst in der Partnerstadt war, will er einen ohnehin für den Herbst geplanten Urlaub in dem Nachbarland mit einem Besuch in Allonnes verbinden. Bei der Gelegenheit wird er die Vorsitzende des dortigen Partnerschaftskreises kennenlernen und weitere Kontakte knüpfen.• Bei Anregungen für die Arbeit des Partnerschaftskreises können sich Menschen direkt an Westphal wenden, per E-Mail (westphal@vhs-delmenhorst.de) oder tagsüber unter Telefon 04221/981802458. Wer möchte, kann auch unverbindlich am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr zum nächsten Treffen des Partnerschaftskreises ins Rathaus, Raum 210, kommen.