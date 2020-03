Delmenhorst Emotional war die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Süd Delmenhorst. Nach 39 Dienstjahren hielt der Leiter der Feuerwehr Thomas Stalinski seine letzte Rede vor der Pensionierung Ende März. Als jüngste Ortsfeuerwehr im Stadtgebiet habe sich die Wehr toll weiterentwickelt. „Seit 2008 habe ich mit euch zahlreiche Einsätze bewältigt und daran denke ich sehr gerne zurück“, so Thomas Stalinski. An Einsätzen konnte die Wehr im Jahr 2019 auf insgesamt 35 Alarmierungen zurückblicken. Ortsbrandmeister Florian Krusche hob den Brand in der Wittekindstraße hervor. Viele Feuerwehrmänner seien dort im Einsatz gewesen. Derzeit besteht die Ortsfeuerwehr Süd aus 52 Kameraden/innen, darunter 48 aktive, neun Frauen und vier in der Altersabteilung. Die Mitglieder waren insgesamt 3884 Dienststunden im Einsatz. Im Vergleich zum Vorjahr waren es weniger Alarmierungen.

Personelle Änderungen gab es auch: Andre Groen übernimmt die Truppmann-1-Ausbildung und André Weitz wird Leiter für den Atemschutzgeräteträger-Lehrgang.

Die Versammlung endete mit folgenden Beförderungen: Giuliano von Aswegen und Premakumuar Kanagalingam (zum Feuerwehrmann), Arna Kleesik (Oberfeuerwehrmann), Axel Schreiber (Hauptfeuerwehrmann), Stephan Görtz (Oberlöschmeister), Tim Stadie (Hauptlöschmeister), Florian Krusche (Oberbrandmeister) und Klaus Fischer (Erster Hauptbrandmeister).