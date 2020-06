Freizeit: Mit 137 Aktionen durch die Sommerferien

Delmenhorst Anpassen, umplanen, immer wieder telefonieren, schieben und auch mal streichen: Für das Sommerferienprogramm 2020 in Delmenhorst mussten viele Aktionen unter den Bedingungen der Corona-Pandemie und wegen wiederholt geänderter Hygienebestimmungen und Auflagen anders geplant werden als in den vergangenen Jahren. Über einen Punkt gab es bei der Vorbereitung aber keine Diskussionen: Nach so langer Zeit überwiegend zu Hause tut ein bisschen Abwechslung gut – darüber waren sich alle Akteure einig.

So werden für die Zeit vom 16. Juli bis 26. August insgesamt 137 Aktionen an 195 Terminen angeboten. Alle 21 Veranstalter haben Hygienekonzepte erstellt und ihre Veranstaltungen in den unterschiedlichsten Kategorien an die aktuellen Bestimmungen der Landes- und der Bundesregierung angepasst.

Im Programm sind dieses Jahr viele Sportaktionen wie Klettern, Handball, Tennis, Boxen, Hockey, Kunstradfahren, Fußballminigolf und Reiten. Aber auch ihre Kreativität können Kinder und Jugendliche ausleben, zum Beispiel mit selbst hergestelltem Schmuck, Upcycling verschiedener Materialien zu nützlichen oder hübschen Gegenständen, Bildern, Skulpturen und vielem mehr. Mystery Games, ein Wikinger-Spiel und anderes sind in der Kategorie Spiel und Spaß angesagt. Im Bereich Medien wird nicht nur über Medien gequizzt, sondern Interessierte können auch Filme und Comics erstellen. Verschiedene Ausflüge gehören ebenfalls zum Programm. Trotz der kleineren Gruppen können insgesamt 877 Plätze angeboten werden. Viele Aktionen sind in diesem Jahr kostenlos. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

Bereits weit vor der Corona-Krise war beschlossen worden, dass es in diesem Jahr zum ersten Mal keine Broschüre geben soll. Zur Information gibt es eine kleine Postkarte mit der Internetadresse und den wichtigsten Daten.

Alle Veranstaltungen sind online unter www.ferienaktionen-delmenhorst.de zu sehen. Von Mittwoch, 17. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, können die Kinder und Jugendlichen sich anmelden und eine Wunschliste erstellen. Danach werden die Plätze zugeteilt und gegebenenfalls ausgelost.

Die Zahltage, bei denen eine Einverständniserklärung der Eltern und eventuell die Beiträge abgegeben werden, finden dieses Jahr von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, im Familienzentrum Villa, Oldenburger Straße 49, statt. Alle Plätze, die dann nicht vergeben wurden, gehen am 9. Juli ebenfalls im Familienzentrum Villa in den „Resteverkauf“.

Die Delmenhorster Jugendhäuser haben zusätzlich noch eigene Ferienprogramme. Sie sind ab Freitag, 3. Juli, unter www.delmenhorst.de/Jugendhäuser einzusehen.