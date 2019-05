Delmenhorst In den Sommermonaten lesen, an verschiedenen Aktionen teilnehmen, eine Bewertung schreiben und am Ende ein Diplom in den Händen halten: Auch in den Sommerferien 2019 bietet die Stadtbücherei wieder den Julius-Club, ein Leseförderprojekt, für Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren an.

Zum dritten Mal beteiligt sich die Stadtbücherei an dem Projekt, an dem in den vergangenen zwölf Jahren niedersachsenweit über 66 500 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. „Unser Ziel ist es, Jugendlichen Spaß an Literatur zu vermitteln und Freude am Lesen zu wecken“, erklärt Bibliothekarin Ulrike Schönherr. Gerade im Alter der Club-Zielgruppe sei immer wieder ein „Leseknick“ zu beobachten. Dem möchte man mit dem Projekt entgegenwirken.

1500 Euro für neue Bücher hat die Stadtbücherei dank der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherung Oldenburg zur Verfügung. Die Bücher können aus insgesamt 100 Titeln der Kinder- und Jugendbuchliteratur ausgewählt werden, die von einer Fachjury ausgesucht werden.

In diesem Jahr läuft das Programm vom 21. Juni bis 21. August – und geht damit noch über die Sommerferien hinaus. „Das ermöglicht Kindern, die die gesamten Ferien über weg sind, die Chance, ebenfalls mitzumachen“, erklärt Ulrike Schönherr. Die kostenlose Karte des Julius-Clubs diene während des Aktionszeitraumes als Bibliotheksausweis. Wer das Buch gelesen und einen Bewertungsbogen abgegeben hat, kann die Ferien über Stempel sammeln. „Wer mindestens zwei Bücher gelesen hat, erhält ein Diplom, bei mindestens fünf Büchern sogar ein Vielleser-Diplom“, so Schönherr. Einige Schulen würden die Teilnahme auch auf den Zeugnissen vermerken.

Zum ersten Mal wird auch ein Kreativdiplom angeboten. „Hier kann man beispielsweise ein Video drehen oder einen Comic gestalten“, sagt die Bibliothekarin. Und: Zum Club-Angebot gehören auch noch verschiedene Veranstaltungen wie Discgolf in den Graften, Programmieren von Kugelrobotern, eine Lege-Trick-Werkstatt oder ein Youtube-Workshop mit Emily von „Sach An“.

Gerne würde Ulrike Schönherr an die Erfolge der vergangenen beiden Jahre anknüpfen: „Viele Kinder bleiben beim Lesen. In der Schulzeit ist es zwar nicht so intensiv wie in den Ferien, aber die Quote kann sich schon sehen lassen.“