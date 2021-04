Freude in Delmenhorst: 100 000 Euro bei Lotterie Super 6 gewonnen

Delmenhorst Über einen Gewinn von 100 000 Euro kann sich eine Person aus Delmenhorst jetzt freuen: Er oder sie tippte bei der Zusatzlotterie Super 6 am Samstag die richtigen Zahlen, heißt es in einer Pressemitteilung von Toto-Lotto Niedersachsen. Über den gleichen Gewinn freuten sich am Samstag auch zwei Niedersachsen aus dem Landkreis Hildesheim sowie Salzgitter. 36 Niedersachsen erzielten in 2021 einen Gewinn von mindestens 100 000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen – neun davon in Millionenhöhe.