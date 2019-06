Delmenhorst Wissen Sie, wo die Delmenhorster früher ihr Geld gewechselt haben? Oder warum ein Turm mit blauem Dach auf dem Wappen der Stadt ist? Oder können Sie erahnen, wie viele Einwohner Delmenhorst vor rund 250 Jahre hatte?

Wer Delmenhorst einmal ganz genau kennenlernen will, für den ist eine Stadtführung genau das Richtige. Treffen kann man dabei seit neuestem auch auf Gästeführerin Ela Schulze – sie ergänzt seit Mai das Gästeführer-Team, das bisher aus acht Gästeführern bestand. Interessierte können sich mit ihr auf eine 90-minütige Reise durch das historische und heutige Delmenhorst begeben.

Die Sonne scheint auf den Marktplatz. Ela Schulze steht vor dem Rathaus, trägt einen roten Blazer, darüber ein Tuch mit dem Delmenhorster Stadtwappen. Die Teilnehmer ihrer Städteführung haben sich in einem Kreis um sie herum versammelt. „Wir sind heute eine kleine Gruppe, das wird total angenehm“, sagt sie. Während sich die Gruppe in Bewegung setzt, hat Schulze die ersten Informationen: „Delmenhorst wurde im 13. Jahrhundert auf der Burginsel gegründet“, berichtet sie. Im Jahr 1371 erhielt Delmenhorst dann Stadtrechte – auch wenn es bis 1630 nur etwa 250 Feuerstellen gab und die Einwohner noch viele weitere Jahrzehnte „Ackerbürger“ genannt wurden und hauptsächlich in der Landwirtschaft arbeiteten.

Die Gruppe ist in der Graft angekommen, leichter Wind weht und lässt die grünen Blätter an den Bäumen rascheln. „Es ist wirklich schön, dass das Grüngebiet direkt neben der Innenstadt ist“, sagt Ela Schulze. „Viele Stadtplaner versuchen das genauso hinzubekommen, in Delmenhorst gibt es das bereits.“ Die Gruppe bleibt vor einem kleinen Denkmal stehen, betrachtet eine in Mini-Format gegossene Burg.

In der Graft kann man einen kleinen Nachbau des ehemaligen Delmenhorster Schlosses sehen.

Diese Burg, die sich später zum Delmenhorster Schloss entwickelte, befand sich auf der Burginsel. Markant war ihr Turm, der mit rotem Klinker gebaut war und dessen Schieferdach in der Sonne bläulich schien. Im 18. Jahrhundert wurde das gesamte Schloss abgerissen, die Steine des blauen Turms wurden für das Fundament der Stadtkirche verwendet. „Noch heute ist der Turm im Delmenhorster Stadtwappen zu sehen“, sagt Ela Schulze.

Nächster Halt der Rundreise: die Rückseite des Rathauses, das Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde. Hier präsentiert die neue Stadtführerin Korken, Jute und Linoleum. Diese Produkte hatten, so wie die Nordwolle, großen Anteil an der Industrialisierung in Delmenhorst. Und sie brachten viele Menschen in die Stadt: Während 1850 gerade einmal 2500 Personen in Delmenhorst lebten, gab es 1900 bereits 17 000 Einwohner.

Heute leben über 80 000 Menschen in der kreisfreien Stadt – auch Ela Schulze. Während ihres Studiums in Oldenburg lernte sie ihren heutigen Mann kennen und zog zu ihm nach Delmenhorst.

Hier war früher der Eingang zum damaligen Standesamt.

Die Gruppe lässt den Blick nach links in Richtung Wasserturm schweifen. Unter dem Vordach versteckt sich eine Tür, hinter der früher das Standesamt war. „Das Vordach war dazu da, dass die Kutschen direkt heranfahren konnten und die Bräute von eventuellem Regen nicht nass wurden“, sagt Ela Schulze. Noch heute erkennt man an den geschnörkelten Skulpturen die Eingangstür zum damaligen Standesamt.

Nur wenige Schritte weiter steht man vor den Zimmern der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (Dwfg). Die Glasfront lässt bereits erahnen, was sich hier vor vielen Jahren einmal befunden hat: die Stadtkasse. Auch die alte Tresortür, hinter der das Geld verschlossen war, ist noch zu erkennen.

Die Dwfg war es, die vor einigen Monaten nach einer neuen Stadtführerin suchte. Eine Freundin motivierte Ela Schulze, sich zu bewerben. Sie machte eine Ausbildung zur Gästeführerin mit Stern, sammelte Informationen zur Stadt und begleitete auch die anderen Gästeführer bei deren Rundgängen. „Das war unheimlich hilfreich für mich“, sagt sie.

Gästeführerin Ela Schulze vor dem Delmenhorster Rathaus.

Die Gruppe ist am Ende ihrer kleinen Rundreise wieder auf dem Marktplatz angelangt. Hier verrät Schulze den Teilnehmern noch ein Geheimnis zu ihren ganzen Informationen: „Ich habe immer einen Spickzettel in meiner Hosentasche.“ Gebraucht habe sie ihn bei ihren bisherigen Führungen noch nicht – er gebe ihr aber unheimlich Sicherheit.

Und: Ela Schulze rät jedem Delmenhorster, einmal an einer Stadtführung teilzunehmen. „Auch ich stand Delmenhorst erst sehr skeptisch gegenüber“, verrät Schulze. Sie habe aber zu schätzen gelernt, was die Stadt zu bieten hat: „Delmenhorst ist viel besser als sein Ruf.“