Galerie öffnet mit zwei Ausstellungen

Delmenhorst Die Städtische Galerie Delmenhorst kann ihre zwei aktuellen Solo-Ausstellungen für Personen mit Nachweis eines negativen Corona-Tests, einer vollständigen Impfung oder Covid-19-Genesung öffnen. Die in Zürich lebende Künstlerin Sandra Boeschenstein zeigt in der Ausstellung „Besuche von Rändern im Zentrum“ neueste installative Arbeiten, die in Delmenhorst entstanden. In der Remise hat der Bremer Künstler Kolja Burmester sein Zelt aufgeschlagen, um die Ausstellung „Service“ in sein Atelier zu verwandeln. Er füllt nach und nach die Wände mit Zeichnungen. Für 30-minütige Sitzungen bekommt er zehn Euro und fertigt ein kleines Porträt an. Beide Ausstellungen wurden bis Sonntag, 25. Juli, verlängert. Besuche müssen unter Telefon 0 42 21/1 41 32 angemeldet werden.