Delmenhorst Die Städtische Galerie Delmenhorst, Fischstraße 30, lädt Kinder ab sechs Jahren an diesem Samstag, 20. Oktober, von 11 bis 14 Uhr zum Modellbau-Workshop ein. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an info@staedtische-galerie-delmenhorst.de oder unter Telefon 04221/ 14132. Spontane Besuche sind ebenso möglich, sofern noch Plätze frei sind. Die Teilnahme kostet zwei Euro.

„Wie wohnen?“, fragt Georg Winter in der aktuellen Ausstellung der Galerie. Der Stadtforscher und Künstler bietet inmitten seiner Ausstellung verschiedene Modelle zum Ausprobieren an. Wie wäre das Leben beispielsweise in einer Überseekiste? Oder etwa in einem japanisch angehauchten Wohntraum? Und welche Rolle können hierbei Natur und die Landschaft spielen?

Kunstvermittlerin Katrin Seithel und Zoe Auras (FSJ Kultur) erkunden mit den Teilnehmern die aktuelle Ausstellung. Anschließend werden eigene Wohnmodelle gestaltet – frei nach dem Motto „Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“. Dafür werden Naturmaterialien im „Färbergarten“ auf dem Hof des Hauses Coburg gesammelt und zu Miniatur-Stadtteilen verarbeitet.