Delmenhorst /Ganderkesee Die Agentur für Arbeit stellt sich auf eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach flexiblen Beschäftigungsformen ein. „Da ist viel Dynamik drin“, sagte Karin Kayser, Chefin der Geschäftsstelle Delmenhorst der Agentur für Arbeit, am Mittwoch bei der Vorstellung der Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember 2017 im Geschäftsstellenbezirk (Stadt Delmenhorst und Gemeinde Ganderkesee) und in der Stadt Delmenhorst.

Im Geschäftsstellenbezirk ist die Arbeitslosenzahl im Dezember mit 4385 und damit auch die Quote in Höhe von 7,8 Prozent gegenüber dem Vormonat November unverändert geblieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2016 ist die Zahl der Arbeitslosen um 7,3 Prozent oder 343 Personen niedriger. Die sonst im zu Ende gehenden Jahr ausgesprochenen saisontypischen Kündigungen etwa im Gartenbau, im Baugewerbe und im Malerhandwerk sind Ende 2017 laut Kayser „sehr moderat“ ausgefallen“. Zudem bemühten sich viele Arbeitgeber, bewährte Kräfte zu halten, weil erfahrene Fachkräfte in etlichen Berufen nur schwer zu finden seien.

In der Stadt Delmenhorst ist die Zahl der Arbeitslosen um 14 Personen oder 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken. 3771 Frauen und Männer waren bei Agentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr gab es 259 Arbeitslose weniger, das ist ein Minus von 6,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 9,6 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 10,2 Prozent belaufen. Die Agentur für Arbeit betreute im Dezember 907 arbeitslose Kundinnen und Kunden, die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 2,3 Prozent. Im Jobcenter gab es 2864 Arbeitslose, die anteilige Quote lag hier bei 7,3 Prozent.

Als erfreulich wertet Kayser den Zuwachs von Personen, die in Delmenhorst in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis tätig sind. Zum Stichtag 30. Juni 2017 waren in der Stadt 20 554 Frauen und Männer sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das ist eine Zunahme um 510 Personen oder 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Kayser: „Das ist eine positive Entwicklung für Delmenhorst.“