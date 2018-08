Delmenhorst /Ganderkesee Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Geschäftsstelle Delmenhorst der Agentur für Arbeit (Stadt Delmenhorst und Gemeinde Ganderkesee) ist im Monat Juli leicht gestiegen. Das berichtete am Dienstag Agenturchefin Karin Kayser bei der Vorstellung des Juli-Monatsberichts. 4382 Frauen und Männer, 117 mehr als im Vormonat, waren bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2017 ist die Zahl der Arbeitslosen um 492 Personen niedriger. Die Arbeitslosenquote beträgt 7,8 Prozent, im Vorjahr waren es 8,7 Prozent.

Laut Kayser handelt es sich eine „saisontypische Entwicklung“, die man jedes Jahr in den Sommerferien beobachte. Geschuldet sei sie dem Ende der schulischen bzw. betrieblichen Ausbildung, nach der sich viele junge Menschen arbeitslos meldeten, dem Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse zum Halbjahresende und den Betriebsferien in einigen Unternehmen. In diesem Juli ist die Zunahme der Arbeitslosigkeit im Hochsommer allerdings weniger ausgeprägt als in den Vorjahren. Regina Krumpe vom Arbeitgeberservice der Agentur hat dafür eine Ursache ausgemacht: „Die Betriebe gehen zur Fachkräftesicherung dazu über, ihre Gesellen zu behalten.“

In Delmenhorst ist die Zahl der Arbeitslosen bei Agentur und Jobcenter im Juli um 71 Personen auf 3707 Frauen und Männer gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2017 ist die Zahl der Arbeitslosen um 474 Personen niedriger. Die Arbeitslosenquote beträgt 9,4 Prozent, vor einem Jahr belief sie sich auf 10,6 Prozent. Die Arbeitsagentur betreute 1037 arbeitslose Kundinnen und Kunden, das Jobcenter 2670 Personen.

Im Juli waren 411 Geflüchtete, 17 Personen mehr als im Vormonat, beim Jobcenter bzw. bei der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Das sind gut elf Prozent aller Arbeitslosen im Agenturbezirk. Weitere 653 Flüchtlinge wurden als arbeitsuchend geführt. Sie befanden sich in Integrationskursen, Qualifizierungsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten oder waren mit geringer Stundenzahl erwerbstätig. Geflüchtete machten im Juli gut 15 Prozent aller Arbeitsuchenden aus.

Wolfgang Bednarz https://www.nwzonline.de/autor/wolfgang-bednarz Delmenhorst

Redaktion Delmenhorst Tel: 04221 9988 3 Lesen Sie mehr von mir