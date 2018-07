Delmenhorst /Ganderkesee Karin Kayser war am Freitag bester Stimmung. „Es ist Sommer – auch auf dem Arbeitsmarkt“, sagte die Chefin der Delmenhorster Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit bei der Präsentation der Arbeitsmarktdaten für den Monat Juni. Trotz Beginn der Ferienzeit, die traditionell mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit verbunden ist, sanken die Zahlen weiter. „Dank der guten Konjunktur verzeichnen wir weiterhin eine starke Personalnachfrage“, begründet Kayser die Entwicklung.

Zum Stichtag waren in der Stadt Delmenhorst und in der Gemeinde Ganderkesee 4265 Arbeitslose gemeldet, elf weniger als im Vormonat und 473 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,6 Prozent (Juni 2017: 8,4 Prozent). Die starke Nachfrage der Unternehmen nach Personal werde nicht nur anhand der zahlreichen Neueinstellungen deutlich, sondern auch an 158 neu gemeldeten Stellen, so Kayser.

In der Stadt Delmenhorst waren zum Stichtag 3636 Frauen und Männer bei Agentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet, 26 weniger als im Vormonat und 436 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 9,3 Prozent (Juni 2017: 10,3 Prozent). Bei den unter 25-Jährigen verzeichnete die Agentur einen Anstieg gegenüber dem Vormonat um 15 auf aktuell 385 Personen. Dies hänge mit dem Abschluss zahlreicher Ausbildungsgänge zusammen, nach denen sich nicht übernommene Gesellen arbeitslos meldeten, so Kayser. Weniger Arbeitslose wurden hingegen bei den über 50-Jährigen gezählt: Ihre Zahl ging gegenüber dem Vormonat um 34 auf aktuell 1127 Personen zurück, gegenüber dem Vorjahresmonat sogar um 150 Personen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – sie wird quartalsweise erhoben – lag am jüngsten Stichtag, dem 31. Dezember 2017, in der Stadt Delmenhorst bei 20 876 Frauen und Männern. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 254 Personen oder 1,2 Prozent.

