Delmenhorst /Ganderkesee Mit dem Ferienende kommt auch der Arbeitsmarkt wieder in Schwung. Im Bezirk der Geschäftsstelle Delmenhorst der Agentur für Arbeit, zuständig für die Stadt Delmenhorst und die Gemeinde Ganderkesee, ist die Zahl der Arbeitslosen im August um 65 Personen oder 1,5 Prozent gesunken. 4317 Frauen und Männer waren zum Erhebungsstichtag bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2017 ist die Zahl der Arbeitslosen um 6,9 Prozent oder 322 Personen niedriger. Die Arbeitslosenquote beträgt im August 7,7 Prozent, im Vorjahr waren es 8,2 Prozent.

Agenturchefin Karin Kayser nennt als wesentliche Faktoren den Ausbildungsbeginn, der dazu führte, dass sich junge Leute aus der Arbeitslosigkeit abmeldeten. Weiterhin stellt sie fest, dass in allen Branchen neue Arbeitsverhältnisse geschlossen wurden. Darüber hinaus seien viele Arbeitslose in eine Umschulung gestartet mit dem Ziel, einen Berufsabschluss zu erwerben. „Wir gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt dynamisch in den Herbst startet und hoffen im September und Oktober auf einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit“, sagte Kayser am Donnerstag bei der Vorstellung des August-Arbeitsmarktberichts.

In Delmenhorst ist im Verlauf des Monats August die Arbeitslosenquote von 9,4 auf aktuell 9,2 Prozent gesunken. Vor einem Jahr belief sie sich auf 10,1 Prozent. 3628 Frauen und Männer, 79 Personen weniger als Ende Juli, waren bei Agentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum August 2017 sind das 353 Arbeitslose weniger.

Wie Regina Krumpe vom Arbeitgeberservice berichtete, bleibt der Bestand der gemeldeten offenen Stellen mit 757 auf einem hohen Niveau. „Es wird für uns immer schwieriger, die Stellen mit geeigneten Personen zu besetzen. Auch im Helfer-Bereich wachsen die Anforderungen. Sie nach dem Motto ,das passt schon‘ zu besetzen geht nicht mehr.“

Die größte Nachfrage mit aktuell 304 Stellen gibt es im Bereich der Produktion und Fertigung. An zweiter Stelle folgen die Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung mit 143 Stellen, gefolgt von Logistik- und Verkehrsberufen mit 125 Stellen.