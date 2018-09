Delmenhorst /Ganderkesee Für Jugendliche, die die Schule abgeschlossen haben und noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, gibt es immer noch zahlreiche freie Stellen in gut 30 Berufen. Darauf weist Regina Krumpe vom Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Delmenhorst hin. Es handelt sich um folgende Ausbildungsgänge:

Altenpfleger/in, Anlagenmechaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Bachelor of Arts (BA) – Handel (Duales Studium), Bachelor of Arts (BA) – Fitnessökonomie, Bäcker/in, Dachdecker/in, Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik, Fachkraft Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Fachkraft Lebensmitteltechnik, Fachverkäufer/in Lebensmittelhandwerk, Fachwirt/in – Vertrieb im Einzelhandel (Ausbildung – Abiturientenprogramm), Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in, Gärtner/in Baumschule, Gerüstbauer/in, Handelsfachwirt/in (Ausbildung – Abiturientenprogramm), Hotelfachmann/frau, Kanalbauer/in, Kaufmann/frau Büromanagement, Kaufmann/frau Einzelhandel, Koch/Köchin, Landwirt/in, Mechatroniker/in Kältetechnik, Metallbauer/in Nutzfahrzeugbau, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r, Restaurantfachmann/frau, Rohrleitungsbauer/in, Straßenbauer/in, Tiermedizinische/r Fachangestellte/r, Verkäufer/in, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Zerspanungsmechaniker/in und Zimmerer/in. Krumpe: „In den genannten Berufen gibt es zum Teil noch mehrere unbesetzte Stellen in einem oder in unterschiedlichen Betrieben.“

Jugendliche, die noch unsicher sind, welche Berufe ihren Neigungen entsprechen, sollten auf jeden Fall noch die Berufsberatung der Agentur ansprechen, rät die Agentur-Mitarbeiterin. Terminvereinbarung unter Telefon 0800/ 4555500 (gebührenfrei).

