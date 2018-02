Delmenhorst /Ganderkesee Das Bild ähnelt sich eigentlich jedes Jahr: Im Monat Januar steigt die Arbeitslosigkeit stärker an als in den Vormonaten. Grund ist nicht nur, aber auch das schlechte Wetter, das zu Entlassungen vor allem in den Außenberufen führt. Weitere Gründe sind z.B. das Auslaufen befristeter Arbeitsverträge oder das Ende von Integrations- und Eingliederungskursen, nach deren Abschluss sich die Absolventen arbeitslos melden. Zudem werden im Januar weniger neue Beschäftigungsverhältnisse geschlossen, das ist typisch für den Jahresanfang. „Der Januar ist ein Umschlagsmonat“, sagt Karin Kayser von der Agentur für Arbeit, Geschäftsstelle Delmenhorst, dazu.

Um 271 Personen ist die Anzahl Arbeitsloser im ersten Monat des neuen Jahres im Agenturbezirk (Stadt Delmenhorst und Gemeinde Ganderkesee) auf jetzt 4656 Menschen gestiegen. Das sind zwar 6,2 Prozent Arbeitslose mehr als im Dezember, aber 5,5 Prozent weniger als im Januar 2017, was Kayser als „weiterhin positive Lage“ wertet. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar im Agenturbezirk 8,3 Prozent, vor einem Jahr waren es 8,8 Prozent.

In der Stadt Delmenhorst ist die Arbeitslosenzahl im Januar um 245 Personen oder 6,5 Prozent gestiegen. 4016 Frauen und Männer waren bei Arbeitsagentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 168 Arbeitslose oder vier Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 10,2 Prozent, vor einem Jahr hatte sie sich auf 10,6 Prozent belaufen.

Die Arbeitsagentur betreute im Januar in Delmenhorst 1069 Kundinnen und Kunden, das sind 162 Personen oder 17,9 Prozent mehr als im Vormonat Dezember und 0,4 Prozent bzw. vier Kunden weniger als im Januar 2017. Im Jobcenter gab es 2947 Arbeitslose, das ist ein Plus von 83 Arbeitslosen oder 2,9 Prozent gegenüber Dezember 2017; im Vergleich zum Januar 2017 waren es 164 Arbeitslose bzw. 5,3 Prozent weniger.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur waren im Januar 649 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Dezember ist das ein Rückgang von 85. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 45 Stellen mehr. Die größte Nachfrage gibt es in den Berufsbereichen der Produktion und Fertigung. An zweiter Stelle folgen Verkehrs- und Logistikberufe, gefolgt von Berufen aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung.

Betriebe, die noch unbesetzte Ausbildungsstellen haben, werden gebeten sich bei der Agentur unter Telefon 0800/ 4555520 zu melden.