Delmenhorst /Ganderkesee Als „erste Frühlingsboten“ bezeichnet Karin Kayser, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit Delmenhorst, die Entwicklungen am Arbeitsmarkt bei der Präsentation der Arbeitslosenzahlen für den Monat Februar. So waren im Bereich der Geschäftsstelle Delmenhorst (inklusive der Gemeinde Ganderkesee) 4133 Menschen arbeitslos gemeldet, 86 weniger als im Januar und 416 weniger als im Februar 2018. Die Arbeitslosenquote betrug 7,3 Prozent, im Februar des Vorjahres waren es 8,1 Prozent.

Im Bereich der Stadt Delmenhorst (ohne Ganderkesee) waren im Februar 3537 Personen arbeitslos gemeldet, 66 weniger als im Januar. Im Februar des Vorjahres waren 3921 Menschen arbeitslos.

Der Grund für diese Entwicklungen ist zum einen, dass mehr Menschen eine neue Stelle gefunden haben. Zum anderen haben sich weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Bei den Männern ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Januar um neun Personen leicht gestiegen. Bei der Zahl der Frauen sank die Zahl der Arbeitslosen hingegen um 75 Personen. Besonders bei den Sozialen, Gesundheits- und Büroberufen sowie im Bereich des Handels seien viele Menschen eingestellt worden. Dabei handele es sich meist noch um sogenannte typische Frauenberufe, sagte Regina Krumpe vom Arbeitgeberservice der Agentur.

Bei den Arbeitslosen unter 25 habe es einen Anstieg um 17 Personen gegeben. Viele von ihnen hätten nun ihre Ausbildung beendet und seien auf der Suche nach einer neuen Stelle. „Das ist eine vorübergehende Zunahme“, erklärte Kayser.

Im Februar wurden zahlreiche neue Stellen gemeldet, 277 im gesamten Bezirk, in der Stadt Delmenhorst 197. Damit sind momentan 672 Stellen offen, elf weniger als im Januar. In allen Branchen sei die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen, „außer in der Produktion“, so Krumpe. Dennoch handele es sich weiterhin um den beschäftigungsstärksten Bereich, in dem es aktuell 238 offene Stellen gibt (Januar: 273 Stellen). An zweiter Stelle stehen die Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung,