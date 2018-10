Delmenhorst /Ganderkesee Eine Grundschule möchte eine Matschpumpe anschaffen, ein Fußballverein seine Stehplätze überdachen und die Jugendhilfe einen Fußballkäfig bauen: Projekte wie diese können nun mit nur wenigen Mausklicks gefördert werden. Die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok hat dafür eine Crowdfunding-Plattform unter dem Motto „Viele schaffen mehr“ eingerichtet, auf der sich gemeinnützige Vereine aus Delmenhorst und Ganderkesee registrieren und für ihr Projekt werben können.

„Wir wollen mit unserer Idee die Menschen zusammenführen. Früher wurden Spenden gesammelt, indem man von Haus zu Haus gegangen ist – heute nutzen wir die Vorteile der Digitalisierung“, sagt Volksbank-Vorstand Wolfgang Etrich.

Die Projekte auf der Crowdfunding-Plattform durchlaufen zwei Stufen. Zunächst müssen „Fans“ gefunden werden, die sich auf der Webseite anmelden. Je nach Höhe der Zielsumme muss innerhalb von zwei Wochen eine bestimmte Anzahl an „Fans“ erreicht werden. Gelingt dies, geht das Projekt in die Finanzierungsphase, in der Unterstützer spenden können. Wird innerhalb von drei Monaten die Zielsumme erreicht, fließt das Geld zu den Einrichtungen und Trägern – andernfalls erhalten die Spender die komplette Summe zurück.

Zugelassen sind Projekte mit Kosten zwischen 500 und 20 000 Euro. Gespendet werden kann ab einem Euro. Das Besondere: Die Volksbank verdoppelt jeden Betrag bis zu einer Summe von 100 Euro je Einzelspender. Dafür stehen zunächst 15 000 Euro aus einem Spendentopf bereit. „Diese Summe können wir sogar noch erhöhen. Eine zeitliche Begrenzung gibt es auch nicht“, erklärt Etrich.

Damit sichergestellt ist, dass das Geld auch für den gewünschten Zweck verwendet wird, werden die Projekte von der Bank überprüft und erst dann freigegeben. Zudem müssen die Vereine später über die Umsetzung in einem Blog auf der Crowdfunding-Plattform berichten. So können sie sich auch bei den Spendern bedanken.

Mehr Infos unter www.vbdel.viele-schaffen-mehr.de