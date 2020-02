Delmenhorst /Ganderkesee Verwandelt hat sich die Kirche St. Christopherus am Brendelweg in Delmenhorst auf den ersten Blick: Statt der Sitzreihen findet sich beim Hereinkommen auf der linken Seite ein riesiges schwarzes Zelt – genauer gesagt eine Jurte, die traditionelle Behausung der Nomaden in Zentralasien. Beim Blick durch die Vorhänge offenbaren sich orientalische Eindrücke: große Teppiche, Schaf- und Rindfelle an den Wänden, Gefäße mit Gewürzen und Getreide sowie eine urtümliche Feuerstelle.

Hier ist einer der Orte, an denen für das Fastenzeitprojekt „Abraham – unterwegs im Glauben“ der Pfarrei St. Marien in Delmenhorst und Ganderkesee seit Mittwoch bis zum 29. März verschiedene Veranstaltungen angeboten werden. „Das ist nicht üblich in einer katholischen Kirche und für unsere Gemeinde mal etwas ganz Neues“, sagt Pfarrer Guido Wachtel. Durch die Verwandlung des Innenraums würde das Thema auf den ersten Blick sichtbar werden.

Mitmachen bei Tour de Marien Aufbrechen können Interessierte und Familien bei der Tour de Marien zu einer Entdeckungsreise durch die sechs Kirchen der Pfarrei und die Kapelle des Hildegart-Stiftes. Los geht es am Sonntag, 15. März, in der Kirche St. Marien in Delmenhorst ab 11 Uhr. Weitere Stationen sind St. Hedwig (Ganderkesee), St. Bernard (Bookholzberg), St. Christopherus (Delmenhorst), Hildegart-Stift (Groß-Ippener) und Allerheiligen (Delmenhorst). Ein kostenloser Shuttleservice wird eingerichtet. Als Tour-Souvenir dient ein Pilgerpass.

Immer mittwochs gibt es um 6.30 Uhr in St. Christopherus und St. Marien die Frühschichten mit anschließendem Frühstück. Donnerstags wird um 19 Uhr in St. Hedwig unter dem Motto „Mit Abraham auf dem Weg“ meditiert.

Getroffen wurden die Vorbereitungen von Pastoralassistentin Jessica Grud, Pastoralreferent Thomas Fohrmann und ehrenamtlichen Helfern. „Ich wollte eine Geschichte aus der Bibel hervorholen und richtig zur Geltung bringen“, sagt Grud. Sie erzählt hier Kindern aus Grundschulen und Kitas spielerisch die Geschichte Abrahams nach. „Mit dem Zelt wollen wir eine besondere Atmosphäre schaffen“, sagt Grud. Die Wahl sei auch auf Abraham als „Vater der Glaubenden“ gefallen, weil er die Religionen Judentum, Christentum und Islam miteinander verbindet. „Das ist heute wichtiger denn je“, sagt Pfarrer Wachtel. Deshalb freut er sich, dass Rabbinerin Alina Treiger am 29. März die letzte Fastenpredigt in Allerheiligen hält. Erster Termin ist am Sonntag, 1. März, mit Pfarrer Rafael von Straelen aus Bocholt.

Auch Sonderaktionen wie ein Escape-Room am Sonntag, 8. März, von 14 bis 17 Uhr im „Abraham-Zelt“ für Jugendliche ab zwölf Jahren oder die Tour de Marien (siehe Infokasten) zählen zum Programm.

Anmeldungen im Pfarrsekretariat unter Telefon 04221/13325 oder im Internet unter: