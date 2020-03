Festnahmen In Delmenhorst: Junge Banden sollen brutale Raube durchgeführt haben

Delmenhorst /Ganderkesee Ein vermehrtes Aufkommen von schweren Raubstraftaten sowohl im Stadtgebiet Delmenhorst als auch in der Gemeinde Ganderkesee hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch seit Jahresbeginn verzeichnet. Im Zuge umfangreicher und intensiver Ermittlungsarbeit verzeichneten die Beamten erhebliche Erfolge, die zur Festnahme von insgesamt sechs Tatverdächtigen führten, die sich aktuell in Untersuchungshaft befinden.

Parallelen bei Taten

Aufgrund der Parallelen bei der Tatbegehung sei die Polizei von einem Zusammenhang ausgegangen, weswegen umgehend eine Sonderkommission eingerichtet wurde. „Zahlreiche Ermittler haben unermüdlich an der Aufklärung der Taten gearbeitet. Ich freue mich sehr, dass diese harte und engagierte Arbeit nun erste Erfolge gebracht hat“, berichtet Kriminaldienst-Leiter Andre Wächter. „Die zunehmende Brutalität, mit der die Täter vorgegangen sind, war für uns in keiner Weise tolerabel. Die Ermittler der Sonderkommission und die Kollegen des Einsatz- und Streifendienstes haben rund um die Uhr herausragende Arbeit geleistet und konnten durch ihren erfolgreichen Einsatz letztendlich sechs Täter festnehmen“, fügt Carsten Hoffmeyer, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion, hinzu.

Den Verdächtigen können bisher mehrere Taten zugerechnet werden. Es handelt sich um Raubüberfälle auf Hausbewohner in Ganderkesee vom 15. Januar und 14. Februar sowie Raubüberfälle auf Kioske in Delmenhorst vom 12. Februar und 16. März. Über diese Fälle berichtete die NWZ bereits. Eine ausführlichere Berichterstattung über Raubserie war zu dieser Zeit laut Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich.

Mehr brutale Überfälle

Zudem gab es zwei weitere Fälle: Bei einem brutalen Raubüberfall am 6. März drangen vier junge Männer in das Haus eines Ehepaares in Delmenhorst ein. Einen 71-Jährigen stießen sie zu Boden, nachdem er die Tür geöffnet hatte. Im Haus überwältigten die Täter die 70-jährige Ehefrau und bedrohten die beiden mit einer Waffe, während sie nach Diebesgut suchten.

Drei der vier mutmaßlichen Täter konnten von der Polizei vorläufig festgenommen werden. „Zu diesem Zeitpunkt reichten die Anhaltspunkte noch nicht aus, um die Voraussetzungen der Untersuchungshaft zu erfüllen. Aus diesem Grund haben wir unsere Maßnahmen in der Ermittlungsarbeit intensiviert und eine umfangreiche Spurenauswertung durchgeführt“, schildert Wächter. Aufgrund des dringen Tatverdachts kamen daraufhin zwei Verdächtige in Untersuchungshaft.

Bei dem anderen Fall handelt es sich um einen Überfall auf einen Kiosk in Delmenhorst am 2. März. Eine Tätergruppe hatte den 57-jährigen Betreiber bedroht und Waren aus dem Verkaufsraum entwendet. Ein 18-, zwei 17- und ein 15-Jähriger konnten später von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Gruppe sitzt in Untersuchungshaft.

„Mit Sorge betrachten wir die Altersstruktur der Tätergruppe, da es sich um Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren handelt“, sagt Wächter. „Uns ist bewusst, welches Leid die Betroffenen durch die brutale Vorgehensweise der Täter durchmachen. Wir werden alles dafür tun, um die Grundlage für eine harte Bestrafung der Täter zu schaffen“, betont Hoffmeyer. Er kündigt zudem an, deutlich verstärkte Polizeipräsenz auf den Straßen zu zeigen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.