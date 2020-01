Delmenhorst /Ganderkesee Mit genau 95 341 Euro hat die Volksbank Delmenhorst-Schierbrok gemeinsam mit Sponsoren und Spendern im vergangenen Jahr 88 Projekte und Vereine in Delmenhorst und Ganderkesee unterstützt. Davon stammen 54 431 Euro aus dem VR-Gewinnsparen. Bei der Vorstellung der Förderbilanz am Dienstagabend in der Volksbank-Hauptstelle an der Mühlenstraße in Delmenhorst waren zahlreiche Spendenempfänger vor Ort.

„Im Vereinsleben sind die Ehrenamtlichen die tragenden Säulen. Ihr Einsatz ist nicht als selbstverständlich zu sehen“, bedankte sich Volksbank-Vorstand Wolfgang Etrich bei den Vertretern. Es gehöre zum Konzept der Volksbanken, etwas in die Region zurückzugeben. Aus diesem Grund habe man auch Mitte 2019 das offene W-Lan in der Delmenhorster Innenstadt ermöglicht. Zahlreiche Schulen, Kindergärten und Vereine erhielten für ihre gemeinnützige Arbeit Unterstützung. Rund die Hälfte des Geldes kam gezielt Kindern und Jugendlichen zugute.

Im vergangenen Jahr war das Bewerbungsverfahren umgestellt worden. Statt auf Anträge setzten die Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke gruppe auf eine Crowdfunding-Plattform im Internet. „Das war sehr erfolgreich, wenn man sieht, wie viel Geld jetzt zusammengekommen ist“, sagte Etrich. Projekte und Vereine hatten über die Sozialen Medien für ihre Sache geworben und von vielen Seiten Unterstützung bekommen.

Insgesamt zwölf Projekte wurden 2019 von 569 Einzelspendern über die Plattform unterstützt und mit einem Gesamtvolumen von über 50 000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Zu den Projekt-Initiatoren gehörten: Hockey-Club Delmenhorst, Laurentius Hospiz, Delmenhorster Turnerbund und Turnverein, TV Jahn, Malteser Hilfsdienst, Waldorf-Kindergarten Delmenhorst, Delme Shanty-Singers, Städtisches Orchester Delmenhorst, Schützenverein Schönemoor, Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung sowie Grundschule Heide.

Unterstützung mit bis zu 2000 Euro für einzelne Projekte erhielten beispielsweise die Anonyme Drogenberatung der AWO für eine Schülerstudie zum Konsum- und Suchtverhalten, der Förderverein BBS II für einen Wasserspender und der Freundeskreis Max-Planck Gymnasium für eine Basketballanlage.