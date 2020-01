Delmenhorst /Ganderkesee Delmenhorst kann mit keinen größeren Wohnbaugebieten aufwarten. Das sorgt laut Holger Seifert, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg, dafür, dass nicht nur in Delmenhorst die Preise steigen, sondern auch in der Nachbargemeinde Ganderkesee.

Die Anzahl der Grundstückskaufverträge ist mit 917 im Vorjahr gegenüber 2018 um acht Prozent gefallen, der Geldumsatz hingegen um fünf Prozent gestiegen. Insgesamt sind bei der Fläche von 109 Hektar (+14 %) 180 Millionen Euro umgesetzt worden.

34 Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau haben 2019 den Eigentümer gewechselt. So war es auch 2018. Das mittlere Baugrundstück (665 m²) in Delmenhorst kostete 185 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Ganderkesee mussten 180 Euro bezahlt werden.

Bei den bebauten Grundstücken wurde ein ähnliches Niveau wie 2018 verzeichnet. Die Anzahl der Kauffälle für Ein- und Zweifamilienhäuser stieg von 258 auf 265. Für ein Haus betrug der mittlere Kaufpreis 236 000 €Euro gegenüber 200 000 € im Jahr 2018.

Bei den Reihenhäusern und Doppelhaushälften ist die Anzahl der Kaufverträge von 143 auf 172 gestiegen. Der Kaufpreis lag mit 167 000€ Euro leicht über dem 2018er-Niveau von 165 000€ Euro.

Ein deutlicher Rückgang der Kaufverträge wurde bei den Eigentumswohnungen registriert. 284 Verträge wurden abgeschlossen (2018: 407). Im Neubau kostete der Quadratmeter 2740 €Euro (2145). Bei gebrauchten Eigentumswohnungen lag der Preis bei 1370 Euro (1260).