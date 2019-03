Delmenhorst /Ganderkesee Jetzt geht es los: An der Friedensstraße in Delmenhorst wird die Baustelle für die Erneuerung des Wasserkanals eingerichtet. „Ab Mittwoch wird der Asphalt geschnitten und dann wird gebaggert“, sagte Teja Manskopf von der Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) am Dienstag.

Dafür wird zunächst der Abschnitt zwischen der Hermann-Löns-Straße und der Karl-May-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können auf beiden Seiten der Baustelle passieren. Sind die Arbeiten auf diesem Stück beendet, folgt ein zweiter Bauabschnitt zwischen der Karl-May-Straße und der Schönemoorer Straße. Dort wird dann der Stauraumkanal gebaut. Bis Ende August/Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das Projekt ist Teil des Generalentwässerungsplans der Stadt.

Dieser Kanal, der unterirdisch verlaufen soll, werde eine Länge von 84 Metern haben und rund 328 Kubikmeter Wasser fassen können, so SWD-Mitarbeiter Salah Kany. Dadurch soll das Regenwasserkanalnetz entlastet werden, damit kein Wasser mehr aus den Gullydeckeln austritt. Ist zu viel Wasser in den Regenwasserkanälen, fließt es zur Zwischenspeicherung in den Stauraumkanal, bevor es abgepumpt wird.

Der Bau dieses Kanals hatte im Vorfeld zu einigen Protesten geführt. Anwohner aus Ganderkesee und Delmenhorst hatten eine Interessengemeinschaft gegründet. Per Unterschriftenaktion wollten sie sich gegen den Bau wehren, da sie als Anlieger von dem abfließenden Wasser – die Friedensstraße liegt in unmittelbarer Nähe zum Ganderkeseer Ortsteil Heide – betroffen sind. Sie befürchten, dass der Stauraumkanal dort zu Überschwemmungen führen könnte.

Weitere Bedenken der direkten Anwohner waren eventuelle Schäden an den Gebäuden. Auch da wurde laut Manskopf vorgesorgt: Im Vorfeld der Bauarbeiten waren sie und die Eigentümer angeschrieben worden, damit ein Gutachter den Zustand der Häuser feststellen konnte, für den Fall, dass während der Arbeiten Schäden auftreten sollten. Zudem nutzen die Bauarbeiter erschütterungsarme Maschinen.

Sorgen bereitet der Interessengruppe auch der Schutz der Grenzeiche an der Kreuzung Friedhofsstraße/Schönemoorer Straße. Zwar steht der Baum nicht im Bereich des Stauraumkanals, dennoch werden Schäden befürchtet. Während der Dauer der Bauarbeiten werde der Baum laut Manskopf jedoch geschützt, sowohl im Wurzelbereich, als auch der Stamm. „So wird die Rinde nicht beschädigt, auch, wenn ein Fahrzeug drankommt.“