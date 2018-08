Delmenhorst /Ganderkesee Das Warten auf den „Neuen“ hat ein Ende: Guido Wachtel, zuletzt als Pfarrer in Vreden tätig, einer 22 500-Einwohner-Stadt im westlichen Münsterland, wird neuer leitender Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Marien mit ihren sechs Kirchen in Delmenhorst, Bookholzberg, Ganderkesee und Stenum und über 13 000 Gemeindemitgliedern. Damit wird der 49-Jährige Nachfolger von Pfarrer Hubert von der Heide, der im Sommer 2017 sein Leitungsamt nach über 31 Jahren aus Altersgründen niedergelegt hat. Für die Zeit der Vakanz – übrigens genau 444 Tage – hatte Pfarrer Norbert Lach die Gemeindeleitung kommissarisch übernommen.

Einige Taufen und Trauungen hat Wachtel in Delmenhorst zwar schon absolviert. Aber offiziell wird er am Sonntag, 9. September, in einem Festgottesdienst in der St.-Marien-Kirche durch Offizialatsrat Bernd Winter in sein Amt eingeführt (Beginn 10 Uhr). Im Anschluss besteht für die Gemeinde Gelegenheit, ihn auf dem Gemeindefest rund um die Kirche näher kennenzulernen.

Wie das für ihn ist, aus dem beschaulichen Vreden in Nordrhein-Westfalen mit seiner überwiegend katholischen Bevölkerung nach Delmenhorst zu kommen? „Mich reizt es, eine neue Situation kennenzulernen“, sagt Wachtel. „Ich habe hier eine ganz große Offenheit gespürt.“ Dass Menschen aus rund 50 verschiedenen Nationen der katholischen Kirchengemeinde angehören, hat er nicht erwartet. In der Diaspora und besonders in Delmenhorst ist eben so manches anders.

In Vreden hat sich der Neu-Delmenhorster vor allem in der Familienarbeit engagiert und Ausflugsfahrten für Familien organisiert. „Da gehört es auch dazu, abends ein Tässchen Bier zu trinken und über Fußball zu reden“, sagt der in Recklinghausen geborene Exil-Westfale. Aber auch geistliche Begleitung und Einzelgespräche gehörten zu seinen Stärken.

„Das ist der Pfarrer, der so gute Karikaturen macht.“ Dieser Ruf eilt Wachtel voraus. Vielleicht gibt er auf dem Gemeindefest eine Kostprobe seines Könnens. Hat er einmal Zeit für sich, zeichnet und malt er gerne. Geschichtliche und kunstgeschichtliche Literatur sind weitere Hobbys.

Der neue leitende Pfarrer hat eine typisch „katholische Karriere“ gemacht. Er stammt aus einer Lehrerfamilie, war Messdiener, Chorsänger und Jugendgruppenleiter. Der frühe Tod seines Vaters – da war er sechs Jahre alt – war eine einschneidende, vielleicht für den späteren Werdegang entscheidende Erfahrung.

Studiert hat Guido Wachtel in Münster, München und Rom. Seine Priesterweihe erhielt er in Rom im Oktober 1996 durch Kardinal Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt. Danach war er in Coesfeld und Moers tätig, bevor er nach Vreden kam.