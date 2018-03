Delmenhorst /Ganderkesee Die Konjunktur brummt, auch in Delmenhorst und Ganderkesee: „Trotz des Frostes erkennen wir positive Signale am Arbeitsmarkt. Die Frühjahrsbelebung macht sich schon jetzt bemerkbar“, sagte Karin Kayser, Chefin der Agentur für Arbeit Delmenhorst, am Mittwoch beim monatlichen Bericht zur Arbeitsmarktentwicklung in der Stadt und der Nachbargemeinde im Landkreis. So lag die Februar-Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbezirk bei 8,1 Prozent gegenüber 8,9 Prozent im Vorjahresmonat. Das sind 4549 Arbeitslose, 107 weniger als im Vormonat Januar und 422 bzw. 8,5 Prozent weniger als im Februar 2017.

In Delmenhorst ist die Zahl der Arbeitslosen um 95 Personen oder 2,4 Prozent zum Vormonat gesunken. 3921 Frauen und Männer waren bei Arbeitsagentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat gab es 338 Arbeitslose weniger, das ist ein Minus von 7,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 9,9 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 10,8 Prozent belaufen. Die Agentur betreute 1037 arbeitslose Kundinnen und Kunden, 32 Personen weniger als im Januar und 75 weniger als im Februar 2017. Im Jobcenter gab es 2884 Arbeitslose, 63 weniger als im Januar und 263 oder 8,4 Prozent weniger als im Februar 2017. Frauen (-68) profitierten im Februar stärker vom Rückgang der Arbeitslosigkeit als Männer (-27).

Auffällig ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den über 50-Jährigen. Ihre Zahl sank im abgelaufenen Monat um 48 auf aktuell 1184 Personen. Diese Entwicklung korrespondiert mit der angezogenen Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften und der sich gleichzeitig vergrößernden Nachwuchslücke aufgrund des demografischen Wandels. Kayser: „Die über 50-Jährigen sind nicht mehr die Älteren, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt einwandern können. Ihre Erfahrung, Qualifikation und Kontinuität wird zunehmend geschätzt.“