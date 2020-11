Ruhestand: Gemeinde verabschiedet Pfarrer Josef Nieberding

Delmenhorst /Ganderkesee 14 Jahre lang war Josef Nieberding als Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Marien tätig. Nun wird er am kommenden Samstag, 14. November, in der Vorabendmesse um 17 Uhr in der Delmenhorster Marienkirche verabschiedet. Bereits im Oktober zog er zum Ruhestand nach Lohne um, teilte die Pfarrei mit.

In den vergangenen Jahren habe Nieberding als Seelsorger viele Menschen in verschiedenen Lebenslagen begleitet und mit ihnen Gottesdienst gefeiert. Auch mit Gruppen – wie den Kolpingfamilien, Senioren, Lektoren und Kommunionhelfern, der Frauengemeinschaft und dem Bibelgesprächskreis – habe er sich regelmäßig getroffen.

„Wegen der Corona-Beschränkungen ist leider keine Verabschiedung mit vielen Gästen möglich, wie Pfarrer Nieberding sie eigentlich verdient hätte“, erklärt Pfarrer Guido Wachtel. „Deshalb sagen wir ihm erst einmal ‚vorläufig‘ Danke. Und wenn es wieder möglich ist, laden wir ihn zu einem großen Fest ein.“ Bis es soweit ist, soll Nieberding regelmäßig Post aus Delmenhorst bekommen.

Dazu wurden Karten mit seiner neuen Adresse und einem festen Absendetermin vorbereitet. Gemeindemitglieder aber auch Gruppen, die sich mit dem Pfarrer verbunden fühlen, können im Pfarrbüro eine solche Karte bekommen und so mit ihm in Kontakt bleiben.